Действующий игрок чемпионата Испании сыграл в медиалиге Пике

Защитник Мальорки Пабло Маффео отличился интересным образом.

Как сообщает Marca, Маффео сыграл в медиализе Жерара Пике. Он стал первым действующим игроком чемпионата Испании, который вышел на поле в этом турнире.

Пабло сыграл за команду Серхио Агуэро Kunisports. Игрок не отметился результативными действиями в течение 5-ти минут, которые ему отвели.

В то же время, источник отмечает, что испанец должен был сыграть на 2 минуты меньше согласно договоренностям, которые заключили с Мальоркой.

Напомним, ранее сообщалось, что Пике предложил запретить нулевые ничьи.

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