iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Пике выступил с неожиданным предложением по изменению правил

Жерар считает нужным убрать из спорта ничьи.
Вчера, 22:07
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Экс-защитник Барселоны и Испании Жерар Пике высказал неожиданное предложение.

Бывший игрок считает, что в футболе не должно быть ничьих, ведь это не зрелищно и не справедливо по отношению для зрителей.

Пике считает, что если команды не забивали то не заслуживают иметь очков.

«Вы не можете тратить €100, €200, €300, чтобы пойти на стадион и смотреть матч, который заканчивается 0:0. Нужно что-то менять. 

Мы могли бы давать каждой команде 0 очков, если игра завершается 0:0. Я уверен, что на 70-й минуте, если счет 0:0, игра стала бы более открытой», - сказал Жерар.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продаст своего дорогостоящего форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жерар Пике

Статьи по теме

Пике: Молодежи трудно смотреть полные матчи Пике: Молодежи трудно смотреть полные матчи
Пике выступил с предложением по разгрузке графика матчей Пике выступил с предложением по разгрузке графика матчей
"Зачем вы создали Лигу наций?": Пике - о большом количестве матчей в мировом футболе "Зачем вы создали Лигу наций?": Пике - о большом количестве матчей в мировом футболе
Легенда Барселоны находится под следствием из-за сделки по Суперкубку Испании Легенда Барселоны находится под следствием из-за сделки по Суперкубку Испании

Видео

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа00:41
Яремчук - о дубле в Кубке Греции: Я много работал и показал это тренеру
Вчера, 23:59
Европа23:59
Милан неожиданно проиграл Болонье
Европа23:39
Довбик может потерять место в старте Ромы
Олимпийские виды22:57
Украинская рапиристка завоевала медаль юниорского чемпионата Европы по фехтованию
Европа22:07
Пике выступил с неожиданным предложением по изменению правил
НБА21:36
Легендарный тренер НБА не сможет вернуться к работе в этом сезоне из-за инсульта
Европа21:06
"Это отличная новость": Тренер Бельгии подтвердил возвращение Куртуа в сборную
Европа20:40
Манчестер Юнайтед готов отпустить своего форварда в обмен на другого звездного нападающего
Европа19:59
Топ-клубы Европы интересуются лидером Баварии
Европа19:59
"Фергюсон говорил всем, что я лучший финишер": экс-форвард МЮ вспомнил короткое звездное время
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK