Пике выступил с неожиданным предложением по изменению правил

Экс-защитник Барселоны и Испании Жерар Пике высказал неожиданное предложение.

Бывший игрок считает, что в футболе не должно быть ничьих, ведь это не зрелищно и не справедливо по отношению для зрителей.

Пике считает, что если команды не забивали то не заслуживают иметь очков.

«Вы не можете тратить €100, €200, €300, чтобы пойти на стадион и смотреть матч, который заканчивается 0:0. Нужно что-то менять.

Мы могли бы давать каждой команде 0 очков, если игра завершается 0:0. Я уверен, что на 70-й минуте, если счет 0:0, игра стала бы более открытой», - сказал Жерар.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продаст своего дорогостоящего форварда.

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