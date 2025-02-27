Пике выступил с неожиданным предложением по изменению правил
Жерар считает нужным убрать из спорта ничьи.
Экс-защитник Барселоны и Испании Жерар Пике высказал неожиданное предложение.
Бывший игрок считает, что в футболе не должно быть ничьих, ведь это не зрелищно и не справедливо по отношению для зрителей.
Пике считает, что если команды не забивали то не заслуживают иметь очков.
«Вы не можете тратить €100, €200, €300, чтобы пойти на стадион и смотреть матч, который заканчивается 0:0. Нужно что-то менять.
Мы могли бы давать каждой команде 0 очков, если игра завершается 0:0. Я уверен, что на 70-й минуте, если счет 0:0, игра стала бы более открытой», - сказал Жерар.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продаст своего дорогостоящего форварда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!