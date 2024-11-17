Пике: Молодежи трудно смотреть полные матчи

Экс-футболист сборной Испании Жерар Пике объяснил, почему медиафутбол пользуется огромной популярностью.

Бывший защитник, а ныне руководитель Kings League считает, что современная молодежь не может смотреть полные 90-минутные матчи, а потребялет их через короткие ролики в социальных сетях.

Именно потому медиафутбол позаимствовал правила из киберспорта, сделав матчи короче и увлекательнее.

"Kings League – это смесь киберспорта и традиционного футбола. Мы используем футбол, потому что это самый популярный вид спорта в мире, но в то же время применяем множество правил из видеоигр. Интенсивность матчей – наша особенность, и молодая аудитория чувствует себя вовлеченной в проект. У нас есть секретные карты, есть кубик, который мы бросаем с трибун, и если выпадает двойка, то две минуты играют два на два. Просмотр происходит быстро, тогда как 90 минут – это долго.

Для многих молодых людей тяжело часами сидеть перед телевизором и смотреть традиционный футбольный матч. Мы попытались адаптировать футбол к чему-то более короткому, намного более динамичному, но очень напряженному, поэтому у нас два тайма по 20 минут, где все происходит быстро и подчеркивается разнообразие ситуаций.

Я думаю, что молодежь все еще очень интересуется футболом, дело в том, что они потребляют его иначе. Они смотрят минутные или двухминутные обзоры, а для комментариев, дискуссий обращаются к соцсетям – инстаграм, X, ютуб. Полноценных матчей они избегают", - приводит слова Пике Corriere dello Sport.

Ранее также другой экс-игрок Барселоны отметился очень красивым поступком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!