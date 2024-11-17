Тренер сборной Аргентины U-20 отметился необычным поступком в спарринге против Боливии

Хавьер Маскерано не захотел, чтобы его команда играла в большинстве. поступком в спарринге против Боливии

В рамках товарищеского матча во время международного перерыва сборная Аргентины U-20, которую возглавляет Хавьер Маскерано, сыграла со сверстниками из Боливии.

Наставник "альбиселесте" отметился неожиданным поступком на 16-ой минуте матча после того, как арбитр матча показал красную игроку соперника Натану Тито.

Маскерано попросил рефери не удалять Тито. Вместо этого, он сказал рефери, чтобы сборная Боливии заменила этого игрока и осталась в равных составах с его подопечными. Свое решение Хавьер объяснил нежеланием портить "дух товарищеского матча".

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На момент удаления Аргентина уже вела в счете, а в итоге победила 0:4.

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