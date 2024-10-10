iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Маскерано: Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших

Бывший партнер расхвалил навыки Лео.
Сегодня, 20:29
Хавьер Маскерано и Лионель Месси / Getty Images
Хавьер Маскерано и Лионель Месси / Getty Images

Экс-футболист Хавьер Маскерано высказался о защитных навыках Лионеля Месси.

Напомним, Маскерано и Месси вместе играли за Барселону и сборную Аргентины.

Защитник уверен, что если бы Лео был защитником, он бы все равно стал одним из лучших футболистов мира.

"Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших в мире. Обыграть его невозможно. Иногда в Барселоне мы играли один в один, и обвести его было невозможно. Без шансов. 

Иногда нападающие знают, как защищаться. Лео очень хорошо оборонялся. Он был очень быстр, и обвести его было невозможно", - цитирует Маскерано talkSPORT.

Ранее также сообщалось, что еще один защитник МЮ выбыл на долгий срок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

Статьи по теме

"ПСЖ - это дерьмо": бельгийский футболист вспомнил об откровенном разговоре с Месси "ПСЖ - это дерьмо": бельгийский футболист вспомнил об откровенном разговоре с Месси
Месси и Суарес претендуют на награду MVP сезона в МЛС Месси и Суарес претендуют на награду MVP сезона в МЛС
Роналду установил очередной рекорд, опередив Месси Роналду установил очередной рекорд, опередив Месси
Месси отметился нетипичной для себя желтой карточкой Месси отметился нетипичной для себя желтой карточкой
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Италия - Бельгия, Израиль - Франция, Англия - Греция и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Формула 121:40
Андретти создает шасси для сезона-2026
Лига наций21:29
Лига наций-2024/25: Италия сыграет против Бельгии, Франция встретится с Израилем, а Англия - с Грецией
Формула 121:27
ФИА собирается провести церемонию награждения в Руанде, где произошла вспышка смертоносного вируса
Сборные21:07
Ирвинг хочет сыграть за сборную Австралии на Олимпиаде-2028
Футбол21:05
"А кто жалуется?": Чеферин отреагировал на призывы о бойкоте
Европа20:29
Маскерано: Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших
Формула 120:15
Советник Ред Булл рассказал, почему Ньюи решил покинуть команду
Европа19:52
Рауль покинет пост главного тренера Кастильи
Европа19:52
"Столько матчей, столько очков": Моуринью поздравил Рафаэля Надаля с завершением карьеры
Европа19:33
Саутгейт не собирается работать в Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK