Маскерано: Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших

Экс-футболист Хавьер Маскерано высказался о защитных навыках Лионеля Месси.

Напомним, Маскерано и Месси вместе играли за Барселону и сборную Аргентины.

Защитник уверен, что если бы Лео был защитником, он бы все равно стал одним из лучших футболистов мира.

"Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших в мире. Обыграть его невозможно. Иногда в Барселоне мы играли один в один, и обвести его было невозможно. Без шансов.

Иногда нападающие знают, как защищаться. Лео очень хорошо оборонялся. Он был очень быстр, и обвести его было невозможно", - цитирует Маскерано talkSPORT.

Ранее также сообщалось, что еще один защитник МЮ выбыл на долгий срок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!