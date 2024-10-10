Защитник МЮ выбыл из-за проблем с сердцем
Нуссаир Мазрауи пропустит около двух месяцев.
Защитник Манчестер Юнайтед Нуссаир Мазрауи выбыл на несколько недель, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, что марокканец был неожиданно заменен в матче против Астон Виллы.
Как вияснилось позднее, у игрока обнаружили некоторые проблемы с сердцем, а именно аритмию. Однако, как пишет инсайдер, Мазрауи уже перенес некую процедуру, и теперь занят восстановлением.
Предполагается, что защитник пропустит от нескольких недель до двух месяцев, клуб не хочет рисковать возвращением марокканца.
Ранее также сообщалось, что Гвардиола планирует продлить контракт с Манчестер Сити.
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