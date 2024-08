Манчестер Юнайтед окончательно согласовал покупку двух защитников Баварии

Защитники Баварии Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи продолжат карьеру в Манчестер Юнайтед.

Как утверждает журналист Флориан Платтенберг, английский клуб окончательно согласовал условия перехода обоих игроков, которые воссоединятся с главным тренером Эриком тен Хагом, под руководством которого они ранее выступали в Аяксе.

По информации источника, МЮ заплатит за де Лигта 45 миллионов евро, а еще пять миллионов предусмотрены в виде бонусов. Мазрауи обойдется манкунианцам в 15 миллионов евро и пять миллионов дополнительных выплат.

24-летний нидерландец и 26-летний марокканец в ближайшие дни пройдут медицинское обследование в Манчестер Юнайтед перед завершением трансфера.

