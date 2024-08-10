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Манчестер Юнайтед окончательно согласовал покупку двух защитников Баварии

Бывшие подопечные Эрика тен Хага воссоединятся с тренером в стане манкунианцев.
Сегодня, 16:32
Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи / Getty Images
Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи / Getty Images

Защитники Баварии Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи продолжат карьеру в Манчестер Юнайтед.

Как утверждает журналист Флориан Платтенберг, английский клуб окончательно согласовал условия перехода обоих игроков, которые воссоединятся с главным тренером Эриком тен Хагом, под руководством которого они ранее выступали в Аяксе.

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По информации источника, МЮ заплатит за де Лигта 45 миллионов евро, а еще пять миллионов предусмотрены в виде бонусов. Мазрауи обойдется манкунианцам в 15 миллионов евро и пять миллионов дополнительных выплат.

24-летний нидерландец и 26-летний марокканец в ближайшие дни пройдут медицинское обследование в Манчестер Юнайтед перед завершением трансфера.

Де Лигт выступал за Баварию с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 30 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Мазрауи представлял мюнхенский клуб с 2022 года. На его счету 29 поединков и четыре ассиста в прошлой кампании.

Ранее сообщалось, что Бавария может попрощаться сразу с шестью игроками основного состава.

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