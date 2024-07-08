Новое руководство Манчестер Юнайтед спланировало громкую трансферную кампанию

Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф и новый спортивный директор Дэн Эшворт уже распланировали трансферную кампанию, пишет teamtalk.

В клубе готовится большая перестройка, и на текущий момент МЮ планирует совершить семь новых трансферов.

Ожидается, что первым летним приобретением станет форвард Болоньи Джошуа Зиркзе, затем клуб подпишет Маттейса Де Лигта.

Также МЮ намерен побороться за подписание Лени Йоро, и купить опорного полузащитника. Среди вариантов - Мануэль Угарте, Амаду Онана и Жоау Невеш.

Однако, чтобы провести масштабную кампанию, клубу нужны средства, что вызовет и ряд продаж. Вероятней всего клуб покинут Мэйсон Гринвуд, Скотт Мактоминей, Каземиро, Аарон Уан-Биссака и Харри Магуайр.

Касательно остальных возможных трансферов Манчестер Юнайтед пока неизвестно.

Ранее также сообщалось, что клуб усиленно работает над продажей Харри Магуйара.

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