Директор Баварии подтвердил стремление подписать новый контракт со звездным игроком

Мюнхенская Бавария рассчитывает подписать новый контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой.

О переговорах по поводу продления трудового договора с 21-летним немецким игроком рассказал генеральный директор "ротен" Ян-Кристиан Дризен.

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"Конечно, мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков мира. Я очень надеюсь, что эти первые действительно хорошие переговоры приведут к продлению контракта. Мы хотим, чтобы он был одним из лиц клуба", - приводит слова директора Баварии инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Abendzeitung.

Отметим, что действующий контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Мусиала провел за Баварию во всех турнирах 14 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бавария потратит огромную сумму, чтобы сохранить в клубе Мусиалу.

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