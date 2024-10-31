Бавария отложила продление контракта с Нойером

Бавария более не торопится продолжить контракт с Мануэлем Нойером, пишет Bayern&Germany.

Ранее клуб хотел продлить контракт с кипером еще на один сезон до конца текущего года. Однако теперь руководство клуба сменило вектор.

Теперь клуб хочет последить за ситуацией, а окончательное решение принять в конце текущего сезона.

Бавария намерена определить, в какой форме находится 38-летний ветеран, в какой форме его предполагаемый сменщик Нюбель, а таке проанализировать рынок на выгодные варианты.

Ранее также Мусиала согласился подписать с Баварией новый контракт.

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