Бавария отложила продление контракта с Нойером
Клуб намерен сначала оценить ситуацию.
Бавария более не торопится продолжить контракт с Мануэлем Нойером, пишет Bayern&Germany.
Ранее клуб хотел продлить контракт с кипером еще на один сезон до конца текущего года. Однако теперь руководство клуба сменило вектор.
Теперь клуб хочет последить за ситуацией, а окончательное решение принять в конце текущего сезона.
Бавария намерена определить, в какой форме находится 38-летний ветеран, в какой форме его предполагаемый сменщик Нюбель, а таке проанализировать рынок на выгодные варианты.
Ранее также Мусиала согласился подписать с Баварией новый контракт.
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