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Бавария отложила продление контракта с Нойером

Клуб намерен сначала оценить ситуацию.
Сегодня, 20:40
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Бавария более не торопится продолжить контракт с Мануэлем Нойером, пишет Bayern&Germany.

Ранее клуб хотел продлить контракт с кипером еще на один сезон до конца текущего года. Однако теперь руководство клуба сменило вектор.

Теперь клуб хочет последить за ситуацией, а окончательное решение принять в конце текущего сезона.

Бавария намерена определить, в какой форме находится 38-летний ветеран, в какой форме его предполагаемый сменщик Нюбель, а таке проанализировать рынок на выгодные варианты.

Ранее также Мусиала согласился подписать с Баварией новый контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер

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