"Здесь я счастлив": Мусиала подтвердил переговоры с Баварией о новом контракте

Хавбек Баварии Джамал Мусиала подтвердил ведение переговоров с клубом о новом долгосрочном контракте.

Нынешнее соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года и они намерены продлить его.

"Да, я уже могу себе представить (продление контракта). Мы ведем переговоры, и я счастлив здесь", - приводит слова футболиста The Athletic.

Новый контракт для Мусиалы является одним из приоритетов руководства "ротен", о чем не раз заявляли директоры мюнхенского коллектива Макс Эберль и Кристоф Фройнд.

В нынешнем сезоне 21-летний немец принял участие в 11 матчах Баварии во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 7 голов и 4 результативные передачи.

В отличие от Мусиалы, Бавария не ведет переговоры о продлении контракта с Томасом Мюллером, который следующим летом может отправиться покорять МЛС.

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