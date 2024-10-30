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Живая легенда Баварии заинтересована в переезде в МЛС

Следующим летом Томас Мюллер может стать свободным агентом.
Сегодня, 15:36
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Ветеран Баварии Томас Мюллер может впервые в карьере покинуть мюнхенский клуб.

Контракт 35-летнего полузащитника с "ротен" завершится следующим летом, и пока что нет ни одного признака о его продлении.

В связи с этим Мюллер всерьез рассматривает вариант с продолжением своей карьеры за океаном, а именно в МЛС, сообщает немецкое издание Bild.

Легенда Баварии, а ныне ТВ-эксперт Лотар Маттеус предположил, что руководству клуба стоит пригласить Томас присоединиться к ним. Однако сам игрок пока что не думает насчет ухода из футбола.

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Отметим, что Томас Мюллер является рекордсменом Баварии по количеству проведенных матчей за клуб. На счету хавбека 718 игр в составе мюнхенцев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер Бавария Мюнхен

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