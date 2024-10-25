iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед усилил заинтересованность в одном из футболистов Баварии

Манкунианцы собираются бороться за Альфонсо Дэвиса.
Сегодня, 19:29
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Манчестер Юнайтед собирается частично решить свои проблемы с крайними защитниками приобретением Альфонсо Дэвиса.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы усилили свой интерес в подписании левого защитника в качестве свободного агента.

В последние несколько месяцев, "красным дьяволам" удалось настроить неформальный контакт с представителями канадца.

Журналист отмечает также, что в последнее время Дэвис не ведет переговоры с Баварией о возможном новом контракте.

Стоит сказать, что помимо МЮ в услугах Альфонсо заинтересован мадридский Реал, и, якобы, именно «сливочные» являются приоритетным вариантом продолжения карьеры для него.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария манчестер юнайтед альфонсо дэвис

Статьи по теме

Фенербахче и Манчестер Юнайтед поделили очки Фенербахче и Манчестер Юнайтед поделили очки
Добро пожаловать в Стамбул: фанаты Фенербахче атаковали фанатов Манчестер Юнайтед Добро пожаловать в Стамбул: фанаты Фенербахче атаковали фанатов Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити побил рекорд Лиги чемпионов, который принадлежал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити побил рекорд Лиги чемпионов, который принадлежал Манчестер Юнайтед
Звезда Манчестер Юнайтед попросил клуб продать его Звезда Манчестер Юнайтед попросил клуб продать его
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча
Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина19:54
Первый гол Гуцуляка после травмы помог Полесью избежать поражения от Колоса
Европа19:29
Манчестер Юнайтед усилил заинтересованность в одном из футболистов Баварии
Европа18:50
Реал - Барселона: прогноз на Эль Класико
Другие страны18:44
Роналду разыскивает фаната, который хотел с ним сфотографироваться после одного из матчей
Другие страны18:17
На Netflix выйдет документальный сериал о становлении Саудовской лиги
Европа17:59
Анчелотти: Барселона - очень смелая команда. Нам надо хорошо подготовиться к Эль-Класико
Украина17:28
Рух не сумел прервать серию без побед, обменявшись забитыми мячами с Черноморцем
Бокс17:05
Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком
Европа16:32
Куртуа не попал в заявку Реала на матч с Барселоной
Бокс15:59
"Фьюри будет лучше": Хирн оценил шансы Тайсона в реванше с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK