Манчестер Юнайтед усилил заинтересованность в одном из футболистов Баварии
Манчестер Юнайтед собирается частично решить свои проблемы с крайними защитниками приобретением Альфонсо Дэвиса.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы усилили свой интерес в подписании левого защитника в качестве свободного агента.
В последние несколько месяцев, "красным дьяволам" удалось настроить неформальный контакт с представителями канадца.
Журналист отмечает также, что в последнее время Дэвис не ведет переговоры с Баварией о возможном новом контракте.
Стоит сказать, что помимо МЮ в услугах Альфонсо заинтересован мадридский Реал, и, якобы, именно «сливочные» являются приоритетным вариантом продолжения карьеры для него.
Напомним, ранее сообщалось, что звезда Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб.
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