Манчестер Юнайтед усилил заинтересованность в одном из футболистов Баварии

Манчестер Юнайтед собирается частично решить свои проблемы с крайними защитниками приобретением Альфонсо Дэвиса.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы усилили свой интерес в подписании левого защитника в качестве свободного агента.

В последние несколько месяцев, "красным дьяволам" удалось настроить неформальный контакт с представителями канадца.

Журналист отмечает также, что в последнее время Дэвис не ведет переговоры с Баварией о возможном новом контракте.

Стоит сказать, что помимо МЮ в услугах Альфонсо заинтересован мадридский Реал, и, якобы, именно «сливочные» являются приоритетным вариантом продолжения карьеры для него.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!