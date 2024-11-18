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Бавария потратит огромную сумму, чтобы сохранить в клубе главную звезду

Джамал Мусиала может получить солидный контракт.
Сегодня, 19:27
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

Бавария готова предложить Джамалу Мусиале улучшенный контракт, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, мюнхенцы готовы предложить полузащитника около 25 млн евро в год. А сам контракт будет рассчитан до 2029 года.

Скорее всего, соглашение также будет включать в себя подписной бонус, и в результате общие траты клуба на Мусиалу в следующие четыре года составят около 120 млн евро.

Отметим, что ранее было все еще неизвестно, согласится ли хавбек продлить контракт. Им интересуются ряд европейских клубов, включая, например, Манчестер Сити.

В текущем сезоне Джамал Мусиала провел восемь матчей, в которых отличился пятью голами. Трансфермаркт оценивает молодого немца в 130 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Погба намерен вернуться в европейский футбол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джамал мусиала

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