Бавария потратит огромную сумму, чтобы сохранить в клубе главную звезду

Бавария готова предложить Джамалу Мусиале улучшенный контракт, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, мюнхенцы готовы предложить полузащитника около 25 млн евро в год. А сам контракт будет рассчитан до 2029 года.

Скорее всего, соглашение также будет включать в себя подписной бонус, и в результате общие траты клуба на Мусиалу в следующие четыре года составят около 120 млн евро.

Отметим, что ранее было все еще неизвестно, согласится ли хавбек продлить контракт. Им интересуются ряд европейских клубов, включая, например, Манчестер Сити.

В текущем сезоне Джамал Мусиала провел восемь матчей, в которых отличился пятью голами. Трансфермаркт оценивает молодого немца в 130 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Погба намерен вернуться в европейский футбол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!