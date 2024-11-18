Бавария потратит огромную сумму, чтобы сохранить в клубе главную звезду
Бавария готова предложить Джамалу Мусиале улучшенный контракт, пишет Флориан Плеттенберг.
По информации инсайдера, мюнхенцы готовы предложить полузащитника около 25 млн евро в год. А сам контракт будет рассчитан до 2029 года.
Скорее всего, соглашение также будет включать в себя подписной бонус, и в результате общие траты клуба на Мусиалу в следующие четыре года составят около 120 млн евро.
Отметим, что ранее было все еще неизвестно, согласится ли хавбек продлить контракт. Им интересуются ряд европейских клубов, включая, например, Манчестер Сити.
В текущем сезоне Джамал Мусиала провел восемь матчей, в которых отличился пятью голами. Трансфермаркт оценивает молодого немца в 130 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Погба намерен вернуться в европейский футбол.
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