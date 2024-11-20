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Ювентус намерен вернуть в Италию нападающего Байера

"Бьянконери" уже могли подписать форварда в 2017 году, но тот не прошел медосмотр.
Вчера, 20:59
Патрик Шик / Getty Images
Патрик Шик / Getty Images

Туринский Ювентус заинтересован в подписании нападающего леверкузенского Байера Патрика Шика.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "бьянконери" намерены осуществить переход 28-летнего чешского форварда во время зимнего трансферного окна.

В Ювентусе чеха рассматривают как вариант усиления линии атаки, поскольку недавно Душан Влахович вернулся из сборной с травмой, а Аркадиуш Милик пребывает в лазарете еще с июня и в лучшем случае восстановится в период с декабря по январь.

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Шик ранее выступал в Италии за Сампдорию, а летом 2017 года уже мог перейти в Ювентус, но не прошел медицинский осмотр, после чего оказался в Роме.

В нынешнем сезоне чешский форвард провел за Байер во всех турнирах 14 матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что одноклубник Трубина может перейти в Ювентус.

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