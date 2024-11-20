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Одноклубник Трубина может перейти в итальянский гранд

Антонио Силва интересен "бьянконери".
Сегодня, 16:26
Антонио Силва / Getty Images
Антонио Силва / Getty Images

Туринский Ювентус продолжает искать возможности для усиления линии обороны.

Как сообщает ряд итальянских изданий, "зебры" нацелились на приобретение Антонио Силвы из Бенфики. Впрочем, сумма потенциального трансфера пока остается неизвестной.

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Отмечается, что помимо Силвы у Ювентуса есть еще несколько вариантов на позицию центрбека. В частности, рассматривается подписание Милана Шкриньяра, который страдает от нехватки игровой практики в ПСЖ и Якуба Кивера, у которого подобная ситуация в Арсенале.

Туринцы планируют выйти на рынок уже в январе поскольку им надо заменить травмированных Бремера и Хуана Кабаля.

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