Ювентус ищет замену травмированным защитникам в АПЛ

Мотта уже присмотрел несколько вариантов.

Ювентус продолжает составлять шорт-лист защитником на зимнее трансферное окно, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что клуб потерял двоих центральных защитников на долгий срок и теперь ищет им замену в срочном порядке.

Ранее уже сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложил "бьянконери" одного из своих защитников. Также сообщалось об интересе клуба к Милану Шкриньяру и Давиду Ганцко.

Также итальянское издание утверждает, что Мотта присмотрел несколько вариантов в АПЛ. Речь идет о Бенуа Бадьяшиле из Челси, Раду Дрэгушине из Тоттенхэма и Йоакиме Андерсоне из Фулхэма.

Кроме того итальянский гранд не располагает большими средствами на январь, а потому готов рассмотреть варианты с арендой.

Ранее также сообщалось, что Бавария хочет пригласить еще одного канадца.

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