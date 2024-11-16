Эберль хочет пригласить в Баварию одного из лучших бомбардиров Лиги 1
Спортивный директор Баварии Макс Эберль рассчитывает заполучить летом Джонатана Дэвида, пишет Sky Sport.
Эберль является большим поклонником канадца, потому клуб готов попробовать принять участие в гонке за его подписание.
Напомним, что летом Дэвид станет свободным агентом, а потому в нем заинтересованы с дюжину европейских клубов, включая, например, Барселону и Милан.
Бавария рассчитывает на помощь Альфонсо Дэвиса, который является близким другом Дэвида, однако это не гарантирует приход канадца в мюнзенский клуб.
В текущем сезоне Джонатан Дэвид провел 11 игр, в которых записал на свой счет 7 голов.
Ранее также 39-летний Роналду отличился шедевральным голом.
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