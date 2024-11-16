iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эберль хочет пригласить в Баварию одного из лучших бомбардиров Лиги 1

Мюнхенцы присоединятся к гонке за Джонатана Дэвида.
Сегодня, 10:01
Джонатан Дэвид / Getty Images
Джонатан Дэвид / Getty Images

Спортивный директор Баварии Макс Эберль рассчитывает заполучить летом Джонатана Дэвида, пишет Sky Sport.

Эберль является большим поклонником канадца, потому клуб готов попробовать принять участие в гонке за его подписание.

Напомним, что летом Дэвид станет свободным агентом, а потому в нем заинтересованы с дюжину европейских клубов, включая, например, Барселону и Милан.

Бавария рассчитывает на помощь Альфонсо Дэвиса, который является близким другом Дэвида, однако это не гарантирует приход канадца в мюнзенский клуб.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид провел 11 игр, в которых записал на свой счет 7 голов.

Ранее также 39-летний Роналду отличился шедевральным голом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Джонатан Дэвид

Статьи по теме

Новичок Баварии перенес повторную операцию Новичок Баварии перенес повторную операцию
Мусиала приостановил переговоры с Баварией о новом контракте Мусиала приостановил переговоры с Баварией о новом контракте
Бавария провела неформальные переговоры с сенсацией сезона Бундеслиги Бавария провела неформальные переговоры с сенсацией сезона Бундеслиги
"Здесь я счастлив": Мусиала подтвердил переговоры с Баварией о новом контракте "Здесь я счастлив": Мусиала подтвердил переговоры с Баварией о новом контракте
Помочь журналистам

Видео

Блогер Пол перебоксировал возрастную легенду Тайсона: видео лучших моментов боя
Блогер Пол перебоксировал возрастную легенду Тайсона: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров

Последние новости

Лига наций12:08
Трансфермаркт включил украинца в необычную сборную игроков
Лига наций12:00
Грузия - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Лига наций11:55
Грузия - Украина: соперники определились с формами на матч Лиги наций
Европа11:36
Аморим: Я не хочу говорить, что нам нужно время, потому что мы молодая команда
Европа11:15
Ювентус ищет замену травмированным защитникам в АПЛ
Бокс10:59
"Это не оправдание": Тайсон признался, почему уступил Полу
Бокс10:45
Бокс: расписание боев
Бокс10:40
Блогер Пол перебоксировал возрастную легенду Тайсона: видео лучших моментов боя
Формула 110:35
Билеты на первую общую презентацию ливрей раскупили менее чем за час
Европа10:01
Эберль хочет пригласить в Баварию одного из лучших бомбардиров Лиги 1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK