Эберль хочет пригласить в Баварию одного из лучших бомбардиров Лиги 1

Мюнхенцы присоединятся к гонке за Джонатана Дэвида.

Спортивный директор Баварии Макс Эберль рассчитывает заполучить летом Джонатана Дэвида, пишет Sky Sport.

Эберль является большим поклонником канадца, потому клуб готов попробовать принять участие в гонке за его подписание.

Напомним, что летом Дэвид станет свободным агентом, а потому в нем заинтересованы с дюжину европейских клубов, включая, например, Барселону и Милан.

Бавария рассчитывает на помощь Альфонсо Дэвиса, который является близким другом Дэвида, однако это не гарантирует приход канадца в мюнзенский клуб.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид провел 11 игр, в которых записал на свой счет 7 голов.

Ранее также 39-летний Роналду отличился шедевральным голом.

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