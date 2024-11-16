39-летний Роналду отметился шедевром в ворота сборной Польши

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился эффектным голом в ворота сборной Польши.

Напомним, накануне в рамках Лиги наций португальцы разгромили поляков, а сам Криштиану отметился дублем.

Свой первый гол форвард забил с пенальти, а вот второй 39-летний ветеран положил ножницами, как в свои лучшие годы.

Ранее также сообщалось, что Роналду установил очередной абсолютный рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!