Роналду установил новый рекорд по количеству побед за сборную

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной рекорд.

Накануне Португалия разгромила Польшу в рамках Лиги наций, эта победа стала для футболиста 132-й в футболке национальной сборной.

Таким образом Роналду обошел по этому показателю Серхио Рамоса, теперь у португальца больше всех побед за сборную в истории.

Отметим, также, что на уровне национальной команды Криштиану имеет еще два рекорда - по количеству забитых голов и проведенных матчей.

Ранее также сообщалось, что в молодежки Спортинга играют однофамильцы легенд Португалии.

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