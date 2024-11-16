Роналду установил новый рекорд по количеству побед за сборную
Португалец обошел Серхио Рамоса.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной рекорд.
Накануне Португалия разгромила Польшу в рамках Лиги наций, эта победа стала для футболиста 132-й в футболке национальной сборной.
Таким образом Роналду обошел по этому показателю Серхио Рамоса, теперь у португальца больше всех побед за сборную в истории.
Отметим, также, что на уровне национальной команды Криштиану имеет еще два рекорда - по количеству забитых голов и проведенных матчей.
Ранее также сообщалось, что в молодежки Спортинга играют однофамильцы легенд Португалии.
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