Рикардо Куарежма и Криштиану Роналду играют за молодежную команду Спортинга
В структуре лиссабонского Спортинга воспитывалось много известных футболистов, среди которых и многократный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду, а также эксигрец Барселоны, Интера и многих других команд Рикарду Куарежму.
В 2024 году в Спортинге также учатся Криштиану Роналду и Рикардо Куарежма, более того они даже играют в одной команде.
12-летние Рикарду Сантуш Фернандеш Андраде Куарежма и Криштиану Роналду Кейрош Проэнса играют за Спортинг U14 и Спортинг U14-B.
По данным Pplaymakerstats, лучше дела в нынешнем сезоне идут у Куарежмы, забившего шесть голов в семи матчах. Роналду в трех поединках пока не отмечался.
Напомним, что несколько дней назад "оригинальные" Криштиану Роналду получил самую престижную награду от Португальской федерации футбола
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