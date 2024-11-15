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Рикардо Куарежма и Криштиану Роналду играют за молодежную команду Спортинга

Тезки легендарных португальцев играют за их родной клуб.
Сегодня, 15:00
Настоящие Рикардо Куарежма и Криштиану Роналду / Getty Images
Настоящие Рикардо Куарежма и Криштиану Роналду / Getty Images

В структуре лиссабонского Спортинга воспитывалось много известных футболистов, среди которых и многократный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду, а также эксигрец Барселоны, Интера и многих других команд Рикарду Куарежму.

В 2024 году в Спортинге также учатся Криштиану Роналду и Рикардо Куарежма, более того они даже играют в одной команде.

12-летние Рикарду Сантуш Фернандеш Андраде Куарежма и Криштиану Роналду Кейрош Проэнса играют за Спортинг U14 и Спортинг U14-B.

По данным Pplaymakerstats, лучше дела в нынешнем сезоне идут у Куарежмы, забившего шесть голов в семи матчах. Роналду в трех поединках пока не отмечался.

Напомним, что несколько дней назад "оригинальные" Криштиану Роналду получил самую престижную награду от Португальской федерации футбола

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