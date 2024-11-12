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Роналду получил самую престижную награду от Португальской федерации футбола

Заслуги форварда в сборной были отмечены.
Сегодня, 13:16
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В понедельник, 11 ноября, состоялась церемония вручения наград от Португальской федерации футбола (FFP), сообщает A Bola.

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду получил самую престижную награду - Quinas de Platina.

"Quinas de Platina – самая престижная награда. Без сомнения, ее заслуживает тот, кто является послом Португалии – считаю, что могу выразить мысли всех португальцев о том, что этим послом является Криштиану Роналду.

Он отдал сборной более 20 лет, и если есть человек, который продемонстрировал свою любовь к сборной, то это, несомненно, Криштиану. Он питает чувства к Португалии и к этой футболке, и он отлично представляет нашу страну", - заявил президент Фернанду Гомеш.

Роналду же, принимая награду, признался, что играть за сборную всегда было для него чем-то особенным, несмотря на множестве его клубов и трофеев.

"Я горжусь тем, что получил этот трофей – мне кажется, что это не конец, а начало. Много гордости, много жертв, много работы. Я мечтал провести первый матч за сборную, потом 25-й, 50-й, потом достичь трехзначных цифр. Я стал думать о 150-й игре, о 200-й.

Я играл в нескольких клубах, выиграл много трофеев, но нет ничего лучше, чем играть за сборную, представлять свою страну, свою культуру, своих детей", – сказал Роналду.

Ранее также Андрей Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола.

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