Шевченко включен в Зал славы итальянского футбола

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола.

В понедельник, 11 ноября, в Коверчано состоялась ежегодная церемония вручения наград и включения в Зал славы итальянского футбола.

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Украинский футболист Андрей Шевченко получил награду в категории Иностранный игрок. Шевченко выиграл Золотой мяч в 2004 году и стал одной из ключевых фигур Милана 2000 годов.

"Футбол объединяет людей и помогает распространять важные ценности. Это мост, который может налаживать связи, и спорт может стать терапией. Украинский народ сейчас страдает, особенно дети. Хочу поблагодарить всех за поддержку".

Напомним, Шевченко встретился с легендой Бразилии, который выигрывал Золотой мяч.

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