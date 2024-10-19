Шевченко встретился с легендой Бразилии, который выигрывал Золотой мяч

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил столицу Южной Кореи - Сеул.

Украинский функционер встретился со своим бывшим одноклубником из Милана.

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“Рад снова встретиться со своим другом Кака, с которым мы делим замечательные воспоминания. Спасибо Сеулу за теплый прием”, – написал Шевченко в Instagram.

Шевченко и Кака вместе играли за итальянский Милан.

Оба становились обладателями Золотого мяча. Украинец получил награду в 2004 году, а бразилец – в 2007-м.

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