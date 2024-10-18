"Да здравствует Барселона": Хави показал милую фотографию со встречи с Фликом

Бывший главный тренер Барселоны Хави опубликовал новое фото в социальной сети.

Специалист добавил пост с нынешним наставником "сине-гранатовых" Ганси Фликом.

"Да здравствует Барселона!", - написал Хави.

Также специалист пожелал удачи немцу на трех языках - каталонском, испанском и английском.

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Летом текущего года Ганс Флик сменил Хави на должности тренера Барселоны.

После девяти туров в чемпионате Испании Барселона лидирует с 24 очками, опережая Реал на три балла. В воскресенье, 20 октября, Барселона сыграет с Севильей в армках чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны доверил реконструкцию дома только своим согражданам.

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