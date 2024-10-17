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Форвард Барселоны доверил реконструкцию дома только своим согражданам

Левандовски даже оплачивает работникам аренду жилья.
Сегодня, 17:15
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски нанял поляков для реконструкции своего дома, пишет Diario Sport.

Издание утверждает, что форвард недавно приобрел недвижимость недалеко от столицы Каталонии, и решил почти полностью перестроить ее.

Для этого Роберт нанял только своих сограждан. Сообщается, что абсолютно все работники и простые строители, и подрядчики являются гражданами Польши.

Более того, Левандовски оплачивает им всем аренду жилья в Испании на время работы.

Сам Роберт заявил, что поляки и работают лучше других, и предлагают более выгодные цены.

Ранее также Барселона нашла альтернативу Холанду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски

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