Форвард Барселоны доверил реконструкцию дома только своим согражданам

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски нанял поляков для реконструкции своего дома, пишет Diario Sport.

Издание утверждает, что форвард недавно приобрел недвижимость недалеко от столицы Каталонии, и решил почти полностью перестроить ее.

Для этого Роберт нанял только своих сограждан. Сообщается, что абсолютно все работники и простые строители, и подрядчики являются гражданами Польши.

Более того, Левандовски оплачивает им всем аренду жилья в Испании на время работы.

Сам Роберт заявил, что поляки и работают лучше других, и предлагают более выгодные цены.

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