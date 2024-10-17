Барселона нашла неожиданную альтернативу Холанду

Дарвин Нуньес может перебраться в Испанию.

Каталонская Барселона хочет подписать Эрлинга Холанда во время летнего трансферного окна в следующем году. Об этом пишет британское издание The Sun.

Читай также: Звезда Барселоны может стать одноклубником Довбика

По информации издания, руководители каталонцев продолжают поиски замены для Роберта Левандовски. Однако в клубе понимают, что будет достаточно сложно подписать норвежца.

Сообщается, что сине-гранатовые рассматривают альтернативные варианты. Один из них – уругвайский форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес.

Напомним, в нынешнем сезоне уругваец 7 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!