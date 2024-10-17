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Звезда Барселоны может стать одноклубником Довбика

Ансу Фати может перебраться в Италию.
Сегодня, 10:57
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Римская Рома, за которую ныне выступает Артем Довбик, проявляет интерес к полузащитнику каталонской Барселоны Ансу Фати. Об этом пишет Todofichajes.

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По информации издания, волки хотят арендовать испанца до конца нынешнего сезона. Барселона против отпустить своего футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне Ансу Фати провел 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

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