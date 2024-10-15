Ибрагимович разбил голову во время футбола – он показал последствия на фото
Швед запостил контент не для слабонервных.
Советник Милана Златан Ибрагимович показал рану на голове после получения загадочной травмы.
Шведский футболист опубликовал пост в Instagram. По словам Златана, он получил головы во время игры в футбол.
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Златану пришлось наложить швы на рану.
"Это – часть игры", - написал Ибрагимович.
Ранее УАФ сделала заявление о состоянии госпитализированного Гуцуляка.
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