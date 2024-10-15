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"Вернется в Украину отдельно от других": УАФ сделала заявление о состоянии госпитализированного Гуцуляка

Украинский вингер не смог продолжить матч Лиги наций с Чехией после серьезного столкновения.
Сегодня, 12:15
Алексей Гуцуляк / УАФ
Алексей Гуцуляк / УАФ

Украинская ассоциация футбола сообщил о состоянии здоровья вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка, который из-за травмы досрочной завершил матч Лиги наций против Чехии (1:1).

Игрок Полесья в эпизоде, который завершился пропущенным "сине-желтыми" мячом, в своей штрафной столкнулся головами с соперником и был вынужденно заменен. Пострадавший не смог самостоятельно покинуть поле - его вынесли на носилках, после чего госпитализировали и диагностировали ему сотрясение мозга.

Как информирует УАФ, Гуцуляк уже чувствует себя хорошо и вскоре должен вернуться в Украину.

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"Алексей Гуцуляк прошел все необходимые медицинские процедуры. После проведения полного обследования врачи зафиксировали сотрясение мозга. Сам Алексей чувствует себя хорошо.

Полузащитник вернется в Украину уже в скором времени, отдельно от других сборников", - говорится в заявлении УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Чехия (1:1).

Источник видео: MEGOGO

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