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Гуцуляк оценил свое состояние после сильного сотрясения мозга в матче с Чехией

Игрок сборной Украины после жесткого столкновения был вынужденно заменен и госпитализирован.
Сегодня, 09:44
Гуцуляк был госпитализирован / Getty Images
Гуцуляк был госпитализирован / Getty Images

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк рассказал о своем состоянии после матча четвертого тура Лиги наций против Чехии (1:1).

Украинец в эпизоде с пропущенным "сине-желтыми" голом столкнулся головами с соперником, после чего был вынужденно заменен и госпитализирован. Игроку диагностировали сильное сотрясение мозга.

После матча футболист поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что с ним все в порядке.

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"Всем спасибо за поддержку. Все хорошо", - написал в Гуцуляк в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Чехия (1:1).

Источник видео: MEGOGO

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