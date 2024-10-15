Ребров прокомментировал состояние Гуцуляка

Игрок пока останется в госпитале во Вроцлаве.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии Алексея Гуцуляка.

Напомним, вингер получил тяжелую травму в матче с Чехией, столкнувшись с Томашем Соучеком, и покинул поле на носилках.

Ребров рассказал, что у футболиста сильное сотрясение мозга, а потому пока он останется в больнице во Вроцлаве.

"К сожалению, очень сильное сотрясение мозга. Он в госпитале. Ситуация достаточно сложная, поэтому он остается здесь во Вроцлаве. Посмотрим", - рассказал Ребров после матча.

Скорее всего, Гуцуляк не сможет помочь Полесье в матче Левым берегом 18 октября, хотя до этого вингер не пропустил ни одного матча.

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