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Ребров прокомментировал состояние Гуцуляка

Игрок пока останется в госпитале во Вроцлаве.
Сегодня, 00:44
Алексей Гуцулюяк / Getty Images
Алексей Гуцулюяк / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии Алексея Гуцуляка.

Напомним, вингер получил тяжелую травму в матче с Чехией, столкнувшись с Томашем Соучеком, и покинул поле на носилках.

Ребров рассказал, что у футболиста сильное сотрясение мозга, а потому пока он останется в больнице во Вроцлаве.

"К сожалению, очень сильное сотрясение мозга.  Он в госпитале. Ситуация достаточно сложная, поэтому он остается здесь во Вроцлаве. Посмотрим", - рассказал Ребров после матча.

Скорее всего, Гуцуляк не сможет помочь Полесье в матче Левым берегом 18 октября, хотя до этого вингер не пропустил ни одного матча.

С обзором поединка Украина - Чехия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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