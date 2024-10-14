iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Боевая ничья во Вроцлаве: Украина и Чехия не определили сильнейшего

В очень напряженном матче ни одна из команд так и не заработала три очка.
Вчера, 23:42
Украина - Чехия / Getty Images
Украина - Чехия / Getty Images

В понедельник, 14 октября, сборная Украины играла со сборной Чехии в рамках четвертого тура Лиги наций.

Чехи с первых минут начали играть очень активно, и уже на 18-й минуте Лукаш Черв открыл счет. А непосредственно перед голом Алексей Гуцуляк столкнулся с Томашом Соучеком и покинул поле на носилках.

После этого инициативу перешла хозяевам, но "сине-желтые" никак не могли довести свои атаки до ворот. Однако ближе к концу тайма наша команда все же сумела создать несколько очень опасных моментов.

Во втором тайме атаки украинцев законичлась пенальти - Ладислав Крейчи подыграл себе рукой. Довбик уверенно реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет. 

Второй тайм в целом получился довольно равным, обе команды играли исключительно на победу, но обошлось без голов. 1:1, и Украина остается на последнем месте в группе.

Статистика первого тайма матча Украина - Чехия четвертого тура Лиги наций

Украина - Чехия 1:1
Голы: Довбик (пенальти), 53 - Черв, 18

Ожидаемые голы (xG): 1.54 - 1.10
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 3 - 7
Фолы: 8 - 12

Украина: Трубин - Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля (Тымчик, 80) - Степаненко (Калюжный, 64), Мудрик, Судаков, Шапаренко (Крыськив, 64), Гуцуляк (Зубков, 22) - Довбик (Яремчук, 80).

Чехия: Коварж - Боржил (Змрзли, 70), Крейчи, Витик - Провод (Гложек, 58), Черв, Соучек, Цоуфал - Шульц (Кухта, 90+1), Хоры (Климент, 70), Черны (Лингр, 58)

Предупреждения: Крыськив, 76 - Хоры, 64, Черв, 89, Климент, 90+3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чехия

Статьи по теме

Украина - Чехия: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций 14.10.2024 Украина - Чехия: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций 14.10.2024
Украина - Чехия: статистика матча Украина - Чехия: статистика матча
Таловеров: Сейчас все расстроены, потому что мы чувствовали, что эту игру можно было выиграть Таловеров: Сейчас все расстроены, потому что мы чувствовали, что эту игру можно было выиграть
Ребров: Сборная Украины будет бороться за путевку в дивизион А Лиги наций Ребров: Сборная Украины будет бороться за путевку в дивизион А Лиги наций
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Украина - Чехия, Бельгия - Франция, Германия - Нидерланды, и другие матчи Лиги наций
просмотров

Последние новости

Лига наций01:04
Таловеров: Сейчас все расстроены, потому что мы чувствовали, что эту игру можно было выиграть
Европа00:56
Ребров: Сборная Украины будет бороться за путевку в дивизион А Лиги наций
Лига наций00:44
Ребров прокомментировал состояние Гуцуляка
Европа00:20
Украина - Чехия: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций 14.10.2024
Лига наций00:09
Лига наций-2024/25: Украина сыграла в ничью с Чехией, Грузия неожиданно проиграла Албании
Вчера, 23:55
Европа23:55
Династия Мальдини установила рекорд сборной Италии
Лига наций23:46
Украина - Чехия: статистика матча
Лига наций23:42
Боевая ничья во Вроцлаве: Украина и Чехия не определили сильнейшего
Европа23:11
Щенсны рассказал, против кого всегда боялся играть
Европа23:08
Гуцуляка отвезли в больницу после потери сознания
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK