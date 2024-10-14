Боевая ничья во Вроцлаве: Украина и Чехия не определили сильнейшего

В очень напряженном матче ни одна из команд так и не заработала три очка.

В понедельник, 14 октября, сборная Украины играла со сборной Чехии в рамках четвертого тура Лиги наций.

Чехи с первых минут начали играть очень активно, и уже на 18-й минуте Лукаш Черв открыл счет. А непосредственно перед голом Алексей Гуцуляк столкнулся с Томашом Соучеком и покинул поле на носилках.

После этого инициативу перешла хозяевам, но "сине-желтые" никак не могли довести свои атаки до ворот. Однако ближе к концу тайма наша команда все же сумела создать несколько очень опасных моментов.

Во втором тайме атаки украинцев законичлась пенальти - Ладислав Крейчи подыграл себе рукой. Довбик уверенно реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет.

Второй тайм в целом получился довольно равным, обе команды играли исключительно на победу, но обошлось без голов. 1:1, и Украина остается на последнем месте в группе.

Статистика первого тайма матча Украина - Чехия четвертого тура Лиги наций

Украина - Чехия 1:1

Голы: Довбик (пенальти), 53 - Черв, 18

Ожидаемые голы (xG): 1.54 - 1.10

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 3 - 7

Фолы: 8 - 12

Украина: Трубин - Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля (Тымчик, 80) - Степаненко (Калюжный, 64), Мудрик, Судаков, Шапаренко (Крыськив, 64), Гуцуляк (Зубков, 22) - Довбик (Яремчук, 80).

Чехия: Коварж - Боржил (Змрзли, 70), Крейчи, Витик - Провод (Гложек, 58), Черв, Соучек, Цоуфал - Шульц (Кухта, 90+1), Хоры (Климент, 70), Черны (Лингр, 58)

Предупреждения: Крыськив, 76 - Хоры, 64, Черв, 89, Климент, 90+3

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