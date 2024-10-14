Гуцуляк потерял сознание во время матча Украина - Чехия

Алексей столкнулся в воздухе с Томашем Соучеком.

В рамках 4-го тура Лиги Наций Украина встречается с Чехией.

На 19-ой минуте поединка произошел крайне неприятный эпизод для «сине-желтых».

Вингер украинской команды Алексей Гуцуляк столкнулся головами с Томашем Соучеком, пытаясь перехватить подачу с углового.

В результате столкновения Гуцуляк потерял сознание и не смог покинуть поле самостоятельно. Вместо Алексея на поле вышел Александр Зубков.

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Отметим, что в этом моменте сборная Чехии смогла открыть счет. Забил Лукаш Черв.

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