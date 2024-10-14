Гуцуляк потерял сознание во время матча Украина - Чехия
Алексей столкнулся в воздухе с Томашем Соучеком.
В рамках 4-го тура Лиги Наций Украина встречается с Чехией.
На 19-ой минуте поединка произошел крайне неприятный эпизод для «сине-желтых».
Вингер украинской команды Алексей Гуцуляк столкнулся головами с Томашем Соучеком, пытаясь перехватить подачу с углового.
В результате столкновения Гуцуляк потерял сознание и не смог покинуть поле самостоятельно. Вместо Алексея на поле вышел Александр Зубков.
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Отметим, что в этом моменте сборная Чехии смогла открыть счет. Забил Лукаш Черв.
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