Гуцуляка отвезли в больницу после потери сознания

Сейчас футболист в сознании.

УАФ рассказала о состоянии здоровья Алексея Гуцуляка, который ]потерял сознание во время матча Украина - Чехия.

Организация отметила, что Алексея отвезли в больницу в сопровождении представителя медицинского штаба «сине-желтых».

В больнице Вроцлава вингер пройдет медобследование. Гуцуляк был в сознании тогда, когда покидал стадион.

Напомним, на ISPORT есть онлайн-трансляция матча Украина - Чехия.

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