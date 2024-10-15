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Украина - Чехия: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций 14.10.2024

Вашему вниманию обзор матча с участием "сине-желтых".
Сегодня, 00:20

В рамках 4-го тура Лиги наций сборная Украины сыграла с Чехией.

Первый гол в этом матче забили гости. Произошло это на 19-ой минуте, автором забитого мяча стал Лукаш Черв.

Черв ударил из-за пределов штрафной площадки после того, как мяч оказался  у него после подачи углового.

Во втором тайме Украина сравняла счет. Ладислав Крейчи сыграл рукой в своей штрафной и судья назначил пенальти. 11-метровый реализовал Артем Довбик.

Видео голов и обзор матча Лиги наций Украина - Чехия

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чехия

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