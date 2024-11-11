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"Нормальные вещи": Ребров раскрыл детали конфликта игроков сборной Украины

Специалист рассказал детали спора между Мудриком и Шапаренком.
Сегодня, 21:29
Михаил Мудрик и Сергей Ребров / Getty Images
Михаил Мудрик и Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу спорной ситуации в национальной команды.

По словам специалиста, Михаил Мудрик и Николай Шапаренко не ссорились из-за десятого номера в сборной.

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"Конфликт за десятый номер? Кто это говорил? Вы всегда комментируете слухи. Не было вообще никакого конфликта. Да, Михаил пропускал игру, Николай взял этот номер, в чем проблема?

Почему все распространяют какие-то слухи и всегда думают, что какая-то атмосфера не та? Что случилось? Я не понимаю. Кто сказал, что там какой-то конфликт или что? Почему вы думаете, что для игроков сборной Украины это стоит на первом плане? Поговорили, спросили, это нормальные вещи. Так делают все игроки-профессионалы, которым не 15 лет", - сказал Ребров для YouTube-канала ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Ранее Ребров назвал игрока-открытие для сборной Украины.

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