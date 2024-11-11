"Даже Ингулец": Ребров оценил уровень УПЛ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу уровня чемпионата Украины по футболу.

По словам специалиста, несмотря на все проблемы, команды стараются показывать современную игру.

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"Очень трудно сравнивать УПЛ раньше и теперь. Во-первых, наши гранды, Динамо и Шахтер, постоянно в разъездах. Это очень трудно. Смотреть на интенсивность игры не совсем уместно. Но чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть.

Вот, например, кто знал, что Шахтер потеряет столько очков в начале сезона. Плюс, надо благодарить, что в условиях войны мы продолжаем играть.

Посмотрите на Александрию Руслана Ротаня. В этом сезоне они набирают очки и за прошлый сезон. Тем более, эта команда – подтверждение того, что каждому коллективу нужно время.

Что же касается класса футболистов, то все играют, все стараются. Даже матч Динамо - Ингулец нельзя сказать, что команда из Петрово не играла. Они старались, создавали моменты против именитого соперника", – сказал Ребров для YouTube-канала ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Ранее Ребров назвал игрока-открытие для сборной Украины.

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