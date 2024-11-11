"Даже Ингулец": Ребров оценил уровень УПЛ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу уровня чемпионата Украины по футболу.
По словам специалиста, несмотря на все проблемы, команды стараются показывать современную игру.
Читай также: Ребров: Это Динамо уже не то, что было много лет назад
"Очень трудно сравнивать УПЛ раньше и теперь. Во-первых, наши гранды, Динамо и Шахтер, постоянно в разъездах. Это очень трудно. Смотреть на интенсивность игры не совсем уместно. Но чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть.
Вот, например, кто знал, что Шахтер потеряет столько очков в начале сезона. Плюс, надо благодарить, что в условиях войны мы продолжаем играть.
Посмотрите на Александрию Руслана Ротаня. В этом сезоне они набирают очки и за прошлый сезон. Тем более, эта команда – подтверждение того, что каждому коллективу нужно время.
Что же касается класса футболистов, то все играют, все стараются. Даже матч Динамо - Ингулец нельзя сказать, что команда из Петрово не играла. Они старались, создавали моменты против именитого соперника", – сказал Ребров для YouTube-канала ПРЯМА ЧЕРВОНА.
Ранее Ребров назвал игрока-открытие для сборной Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!