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Ребров: Это Динамо уже не то, что было много лет назад

Наставник сравнил ситуацию в Динамо и в Шахтере.
Сегодня, 11:40
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением по поводу игры Динамо Киев в текущем сезоне.

По словам специалиста, киевский клуб значительно изменился за последние годы.

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"Это Динамо уже не то, что было много лет назад. Команда состоит из молодых украинцев, в четверг у них был только один легионер – панамский нападающий вышел только на замену. В составе есть искусные и талантливые игроки, но нужно признать, что в нынешней ситуации легионеры не желают переезжать в Киев.

Шахтер с этой точки зрения находится в лучшем положении, у них осталось одиннадцать легионеров. Правда, они тоже не в Донецке, а вдали от линии фронта, во Львове, играют матчи внутреннего чемпионата", – сказал Ребров для Nemzeti Sport.

Напомним, Шовковский провел юбилейный матч на посту тренера Динамо.

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