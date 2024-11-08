Шовковский провел юбилейный матч на посту тренера Динамо

Рулевой киевского Динамо Александр Шовковский провел юбилейный матч на своем посту.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", поединок против Ференцвароша стал для украинского специалиста пятидесятым на тренерском мостике. 11 из этих матчей он провел в качестве И.О., а 39 как главный тренер.

Из пятидесяти матчей Александр Владимирович победил в 36 матчах, 7 из них сыграл вничью, а еще 7 проиграл.

Напомним, ранее Шовковский высказался о проигрыше от Ференцвароша.

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