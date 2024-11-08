iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шовковский провел юбилейный матч на посту тренера Динамо

Устроить праздник не удалось.
Сегодня, 14:35
Александр Шовковский / Getty Images
Александр Шовковский / Getty Images

Рулевой киевского Динамо Александр Шовковский провел юбилейный матч на своем посту.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", поединок против Ференцвароша стал для украинского специалиста пятидесятым на тренерском мостике. 11 из этих матчей он провел в качестве И.О., а 39 как главный тренер.

Из пятидесяти матчей Александр Владимирович победил в 36 матчах, 7 из них сыграл вничью, а еще 7 проиграл.

Напомним, ранее Шовковский высказался о проигрыше от Ференцвароша.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Александр Шовковский

Статьи по теме

Жена игрока Динамо послала на*** пользователя, который критиковал ее мужа Жена игрока Динамо послала на*** пользователя, который критиковал ее мужа
Голкипер Ференцвароша - о победе над Динамо: Они могли наказать нас Голкипер Ференцвароша - о победе над Динамо: Они могли наказать нас
Один из лидеров Галатасарая не сыграет против Динамо Один из лидеров Галатасарая не сыграет против Динамо
Полузащитника Динамо довызвали в сборную вместо Цыганкова Полузащитника Динамо довызвали в сборную вместо Цыганкова
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:05
"Еще слишком рано": Тренер Жироны рассказал, когда Цыганков может вернуться после травмы
Европа18:59
Команда Первой лиги получила повестки в ТЦК перед матчем - журналист
Европа18:41
Моуринью рассматривает возвращение в АПЛ
Европа18:28
Куртуа не поможет Реалу в ближайшем матче Ла Лиги, Лунин - в заявке
Украина17:59
Риццоли признал, что арбитр матча Александрия - Полесье совершил грубую ошибку
Украина17:45
УПЛ: Ворскла обыграла Черноморец, Левый Берег встретится с Ингульцом
Украина17:33
Ворскла одержала первую победу после возвращения Максимова, обыграв Черноморец
Европа17:24
Фонсека: Перед игрой с Кальяри я взволнован больше чем был перед матчем с Реалом
Европа16:54
Забитый мяч Мудрика выиграл звание гола тура в Лиге Конференций
Европа16:10
Молодой талант Манчестер Юнайтед получил украинский паспорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK