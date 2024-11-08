Шовковский: В первом тайме команда играла нормально

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал итоги матча с Ференцварошем.

Напомним, что киевский клуб разгромно проиграл венгерскому клубу в рамках 4-го тура Лиги Европы.

ПО словам Шовковского, команда оказалась в тяжелом положении, однако до пропущенного гола играла нормально.

"Какие выводы делать? Вдесятером играть с 16-й или 17-й минуты... Тем более, что в первом тайме имели моменты, но мяч не залетел в ворота. Два момента замечательные были. Во втором тайме сами подарили гол, второй пропустили - и игра была сделана.

Первый тайм команда нормально играла. До того момента, когда мы пропустили, как я считаю, ужасную ошибку. Такие ошибки делать вообще невозможно. Дальше игра была сделана", - рассказал тренер в интверью.

Также Шовковский прокомментировал действия Тараса Михавко и Кристиана Биловара.

"Михавко и Биловар? Они играют в команде Динамо Киев. Молодые или не молодые - нет никакого значения, никто не будет смотреть на это. Они должны это понимать и принимать правильные решения.

Когда ты выходишь на футбольное поле - в первую очередь принимаешь решение. Это говорит о твоем интеллекте. Далее идет понимание футбола и мастерство. Решения говорят об интеллекте футболистов. Что я могу больше сказать? Они должны понимать, где играют".

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