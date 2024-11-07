Динамо - Ференцварош 0:4: обзор матча и результат игры 07.11.2024

В четверг, 7 ноября, в Гамбурге на Фолькспаркштадионе в рамках четвертого тура основной части Лиги Европы встретились украинское Динамо и венгерский Ференцварош.

Это был матч, в котором команда Александра Шовковского реально претендовала на первую победу в турнире.

Но шансы на успешный результат заметно упали уже на 17-й минуте, когда Владислав Дубинчак прыгнул в необязательный подкат, влетев сопернику ногой в голеностоп. После просмотра повтора главный арбитр удалил украинца с поля.

"Бело-синие" как могли сопротивлялись и отбивались от атак оппонента, который получил численное преимущество. И если в первом тайме киевлянам удалось сохранить ворота в неприкосновенности, то на старте второй половины игры номинальные гости очень быстро закрыли вопрос о победителе поединка.

На 54-й минуте Владислав Кабаев обрезался на своей половине поля, отдав неточный пас назад. Этим воспользовался Барнабаш Варга, который нанес удар точно в верхний угол ворота Георгия Бущана.

Источник: Getty Images

А спустя всего минуту Ференцварош удвоил преимущество усилиями Кристоффера Захариассена - ситуация для Динамо стала критической.

Венгерский коллектив продолжал атаковать, в надежде развить свое преимущество. Украинцы же продолжали отбиваться, но безуспешно.

Дубль оформил Варга, замкнув ударом головой навес с фланга. А лучшим джокером вечера стал Салданья: бразилец появился на поле на 76-й минуте и сразу же записал свое имя в протокол матча в качестве автора гола.

В итоге Динамо потерпело четвертое поражение подряд, из-за чего оно идет на дне общей таблицы, не имея ни единого очка в своем активе. Следующим соперником киевлян станет Виктория Плзень, ранее выбившая Кривбасс из нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Эта встреча состоится 28 ноября.

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Статистика матча Динамо - Ференцварош четвертого тура Лиги Европы

Динамо - Ференцварош 0:4

Голы: Варга, 54, 67, Захариассен, 56, Салданья, 76.

Ожидаемые голы (xG): 0.49 - 2.16

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 11 - 26

Удары в створ: 0 - 13

Фолы: 3 - 11

Динамо: Бущан - Караваев, Биловар, Михавко (Попов, 80), Дубинчак - Буяльский (Вивчаренко, 24), Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 63) - Кабаев (Брагару, 63), Ванат (Герреро, 63), Волошин.

Ференцварош: Дибус - Макрецкис (Каян, 64), Сиссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамирес - Ромменс (Маига, 64), Абу Фани, Кади, Захариассен, Траоре (Грубер, 76) - Варга (Салданья, 76).

Предупреждения: Шапаренко, Бражко - Захариассен, Макрецкис, Ромменс.

Удаление: Дубинчак, 17 (Динамо, прямая красная карточка).

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