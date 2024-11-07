Умер экс-футболист Динамо и Шахтера

Виктору Кондратову было 72 года.

В возрасте 72 лет умер известный украинский экс-футболист Виктор Кондратов.

Как сообщает пресс-служба Шахтера, Кондратов ушел из жищни еще 6 ноября, но известно об этом стало лишь сегодня.

Виктор Кондратов - воспитанник киевского Динамо, однако за столичный клуб провел всего 16 матчей и перешел в Шахтер.

Уже в донецком клубе карьера футболиста пошла в гору, вместе с Шахтером он дважды становился серебряным призером чемпионата СССР, а также брал кубок.

В 1978 году Кондратов вошел в топ-33 лучших футболистов страны. А всего за "горняков" провел 231 матч, в которых отличился одним голом.

После окончания карьеры тренировал третий состав Динамо и работал ДЮФШ Динамо имени Валерия Лобановского.

Наши соболезнования близким.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!