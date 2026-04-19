Экс-тренер Динамо прокомментировал возможность возглавить сборную

Рассказал, обсуждалась ли его кандидатура в национальной команде.

Бывший тренер киевского Динамо Александр Шовковский на своём официальном аккаунте в Instagram ответил, связывались ли с ним по поводу того, чтобы он возглавил сборную Украины.

"Это вопрос, который вы задавали очень часто. Это уровень максимальной ответственности, и решение о назначении принимается конкретными людьми, которые несут за это полную ответственность".

На сегодняшний день официального предложения от людей, имеющих полномочия его делать, мне не поступало. В то же время были звонки, разговоры, обсуждения – интерес к этой теме есть, но важно различать разговоры и конкретные решения.

Напомним, что с 27 ноября 2025 года специалист находится без работы после того, как его уволили с поста главного тренера Динамо.

К слову, женская сборная Украины потерпела четвёртое поражение в квалификации ЧМ-2027.

