Жена игрока Динамо послала на*** пользователя, который критиковал ее мужа

Мирослава Дубинчак вступилась за своего мужа.

Возлюбленная футболиста Динамо Владислава Дубинчака Мирослава ответила на критику болельщиков Динамо в адрес своего мужа.

Девушка выложила скриншот сообщения, которое прислали ей в Instagram и послала на*** человека, который его написал.

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"Вася идет на*** и каждый, кто про моего мужа хотя бы слово кривое скажет

Все, я в комментарии не захожу, потому что есть большое желание каждому "эксперту" написать то же, что и Васе

Ох су** они меня все сейчас бесят! Откуда у людей столько желчи?", - написала Мирослава в своем Telegram-канале.



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