Ребров назвал игрока-открытие для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением по поводу дебюта Ивана Калюжного в национальной команде страны.

По словам специалиста, украинец стал открытием и примером для других.

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"Иван Калюжный – это настоящее открытие. Он показывает очень хорошую игру и желание. Его работа является примером для других футболистов.

Это пример той сбалансированности, которая должна быть у каждого футболиста. Поэтому Иван действительно показал, что он хочет и может. Однозначно он заслуживает всю информационную похвалу, которая была в медиа. Это все не случайно.

Тем более, пример Калюжного - это то, что в сборной действительно просматривают всех возможных кандидатов. У всех есть шанс", - сказал Ребров для YouTube-канала ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, сборная Украины начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций.

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