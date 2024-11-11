Сборная Украины начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций

"Сине-желтые" проведут тренировочный сбор в Турции перед поединками с Грузией и Албанией.

Сборная Украины начала подготовку к заключительным матчам группового раунда Лиги наций в Дивизионе B против Грузии и Албании.

Как сообщает пресс-служба УАФ, вчера ночью группа футболистов, выступающих в чемпионате Украины, поездом Киев - Перемышль доехала до Польши. Там украинская делегация перебралась в Жешув, а уже из тамошнего аэропорта вылетела в турецкую Анталью, где в городе Белек будет проходить основной этап подготовки.

Источник: УАФ

Легионеры будут постепенно прибывать сразу в Турцию, где украинская национальная команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в грузинский Батуми.

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Напомним, что в субботу, 16 ноября, сборная Украины в пятом туре группового раунда Лиги наций в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena встретится с Грузией. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.

Во вторник, 19 ноября, украинская национальная команда в шестом туре групповой стадии Лиги наций в Тиране на арене Air Albania проведет поединок против Албании. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось,что полузащитник Виталий Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций.

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