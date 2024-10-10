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Гвардиола планирует продлить контракт с Манчестер Сити

Нынешнее соглашение испанца действует до лета 2025 года.
Сегодня, 08:55
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Нынешний контракт Хосепа Гвардиолы с Манчестер Сити завершается летом 2025 года. Испанец не раз говорил, что может покинуть английский гранд уже в следующем году.

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Однако, как сообщает портал El Gol Digital, Хосеп решил продлить соглашение с "горожанами" еще на два года - до лета 2027 года.

Стоит отметить, Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году. За это время вместе с горожанами Хосеп выиграл шесть чемпионских титулов АПЛ и одну Лигу чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хосеп Гвардиола ФК Манчестер Сити

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