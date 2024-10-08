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Многолетний спортивный директор Манчестер Сити покинет клуб

Чики Бегиристайн намерен уйти в отставку.
Вчера, 21:05
Чики Бегиристайн / Getty Images
Чики Бегиристайн / Getty Images

Спортивный директор Манчестер Сити Чики Бегиристайн покинет свой пост, пишет Давид Орнстейн.

По информации инсайдера, функционер намерен уйти из клуба по окончании текущего сезона.

Решение было принято еще раньше, Бегиристайн планировал уйти в отставку в 60 лет, клуб это знал, и искал преемника.

Журналист пишет, что клуб уже даже согласовал контаркт со следующим спортивным директором, который приступит к исполнению обязанностей в начале 2025 года.

Напомним, что Бегиристайн работал спортивным директором Манчестер Сити с 2012 года, а ранее занимал тот же пост в Барселоне.

Ранее также сообщалось, что в ПСЖ растет недовольство Луисом Энрике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чики Бегиристайн

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