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В ПСЖ растет недовольство тактическими установками главного тренера

Негибкость и принципиальность Энрике начинает раздражать.
Сегодня, 20:10
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Внутри ПСЖ растет недовольство главным тренером клуба Луисом Энрике, утверждает L’Équipe.

По сведениям французского издания, все больше людей в клубе начинают терять веру в тактические идеи испанского специалиста.

Его негибкость и и строгие игровые инструкции начинают вызывать раздаражение. Как пример, издание пишет, что Дембеле и Барколя хороши в переходных фазах, но Энрике попросту не использует сильные стороны игроков, так как они вне его тактических идей.

К тому же, тренер, очевидно, не планирует изменять своим принципам и подстраивать игру под своих футболистов.

Многие неназванные игроки и члены руководства клуба все больше начинают сомневаться в методах Энрике.

Ранее также легенда МЮ назвал тренера, который должен заменить тен Хага.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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